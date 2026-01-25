Oltre 200 esibizioni e pubblico delle grandi occasioni | successo per la Winter Exhibition di Gymnica ' 96

Gymnica '96, associazione di ginnastica ritmica di Forlì, ha recentemente inaugurato la prima edizione della Winter Exhibition al palazzetto dei Romiti, in collaborazione con Aics. L’evento ha visto oltre 200 esibizioni e ha coinvolto un pubblico di appassionati, confermando l’importanza dell’attività sportiva e della promozione della ginnastica ritmica nella comunità locale. Una manifestazione che ha rafforzato il ruolo di Gymnica '96 nel panorama sportivo regionale.

Gymnica '96, associazione sportiva forlivese di ginnastica ritmica, nelle scorse settimane ha organizzato al palazzetto dei Romiti, in collaborazione con Aics, la prima edizione della Winter Exhibition. Oltre 200 le esibizioni proposte da ginnaste provenienti da tutta l'Emilia-Romagna.

