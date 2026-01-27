Baseball I Draghetti alla Tuscany Winter League

La Tuscany Winter League porta il baseball giovanile a Capannori, coinvolgendo le giovani leve e promuovendo lo sport tra i più praticati. L’evento si svolge nella palestra di San Leonardo in Treponzio, con la partecipazione di figure istituzionali come l’assessore Gaetano Ceccarelli e il presidente del Comitato regionale FIBS, Danilo Biagioli. Un’occasione per valorizzare il baseball tra i giovani e rafforzare il legame con il territorio.

Il baseball giovanile protagonista a Capannori nella palestra di San Leonardo in Treponzio con la Tuscany Winter League, alla presenza dell'assessore allo sport di Capannori, Gaetano Ceccarelli e del presidente del Comitato regionale FIBS, Danilo Biagioli. I "Draghetti" del DRK Capannori Baseball hanno affrontato la seconda giornata con grinta, portando a casa prestazioni e segnali tecnici incoraggianti: un pareggio contro la Fiorentina Baseball in una partita che è stata un vero e proprio ottovolante di emozioni, e una sconfitta di misura contro il Chiantella, una delle favorite alla vittoria del torneo.

