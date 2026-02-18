Turno notturno della polizia locale Biagio Ambra Uil Fp | Deciso con un solo sindacato

Biagio Ambra, segretario generale della Uil Fp di Parma, denuncia che l’assessore Francesco De Vanna ha deciso l’attivazione del turno notturno sette giorni su sette senza consultare altri sindacati. La scelta, fatta secondo Ambra in modo unilaterale, riguarda l’organizzazione della polizia locale e ha sollevato critiche tra i rappresentanti dei lavoratori. Per il sindacato, questa decisione rischia di aumentare lo stress tra gli agenti senza un’adeguata discussione preventiva. La questione rimane aperta e si aspetta una replica ufficiale.

"L'Assessore - si legge in una nota - ha dichiarato che la questione sarebbe stata affrontata da mesi nelle varie trattative sindacali. Tuttavia si evidenzia che il confronto sull'organizzazione del turno notturno è stato deciso esclusivamente con una sola organizzazione sindacale, la FP Cgil, come più volte evidenziato sia dai giornali che dalla tv locale, escludendo di fatto il parere di Uil Fp, Fp Cisl e Csa dal percorso decisionale. Tale decisione risulta particolarmente grave considerando che le organizzazioni sindacali rappresentativesono 4, che avevano formalmente espresso un chiaro dissenso rispetto alle regole proposte dall'Amministrazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Polizia locale, Biagio Ambra: "Ci aspettavamo la partenza del turno notturno, ci riserviamo di dichiarare lo stato di agitazione"La polizia locale di Parma non ha iniziato il turno notturno previsto per l'inizio del 2026.

"Turno notturno della polizia locale? Sì, ma non sulla pelle degli operatori"Dopo l’accordo tra il Comune di Parma e la Cgil per attivare il turno notturno della polizia locale, arrivano subito le prime critiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.