Polizia locale Biagio Ambra | Ci aspettavamo la partenza del turno notturno ci riserviamo di dichiarare lo stato di agitazione

La polizia locale di Parma non ha iniziato il turno notturno previsto per l'inizio del 2026. Biagio Ambra, segretario generale della Fpl Uil, spiega che la squadra si riserva di dichiarare lo stato di agitazione. La situazione è già calda, e i problemi legati alla sicurezza restano sul tavolo.

