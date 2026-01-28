Polizia locale Biagio Ambra | Ci aspettavamo la partenza del turno notturno ci riserviamo di dichiarare lo stato di agitazione
La polizia locale di Parma non ha iniziato il turno notturno previsto per l'inizio del 2026. Biagio Ambra, segretario generale della Fpl Uil, spiega che la squadra si riserva di dichiarare lo stato di agitazione. La situazione è già calda, e i problemi legati alla sicurezza restano sul tavolo.
Il turno notturno della polizia locale di Parma non è partito con l'inizio del 2026. Biagio Ambra, segretario generale Fpl Uil di Parma, commenta la situazione che si è creata, soprattutto in un periodo in cui il tema della sicurezza continua a essere tra i più sentiti dai cittadini e dalle cittadine. “Ci aspettavamo che al 1° gennaio del 2026 - sottolinea Biagio Ambra a Parmatoday - sarebbero partiti con i tre turni della polizia locale, compreso quello notturno, com'era stato annunciato. Se c'era una priorità era quella, credo che l'Amministrazione comunale stia sottovalutando il problema.🔗 Leggi su Parmatoday.it
