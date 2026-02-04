Turno notturno della polizia locale? Sì ma non sulla pelle degli operatori

Dopo l’accordo tra il Comune di Parma e la Cgil per attivare il turno notturno della polizia locale, arrivano subito le prime critiche. Alcuni operatori e cittadini sollevano dubbi sulla gestione e sugli effetti di questa novità, mentre le discussioni continuano.

Dopo l'accordo per l'attivazione del turno notturno della polizia locale a Parma, sottoscritto dalla Cgil con il Comune di Parma arrivano le prime critiche sul percorso intrapreso. È il Sulpl a chiarire la sua posizione"Il Sulpl – Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia Locale – ribadisce con.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Polizia Notturna Polizia locale, Biagio Ambra: "Ci aspettavamo la partenza del turno notturno, ci riserviamo di dichiarare lo stato di agitazione" La polizia locale di Parma non ha iniziato il turno notturno previsto per l'inizio del 2026. San Sebastiano: 3 operatori della Polizia locale di Limbiate premiati da Regione Lombardia In occasione della Giornata della Polizia locale, Regione Lombardia ha riconosciuto l’impegno di tre operatori della Polizia locale di Limbiate, premiandoli per il loro servizio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Una notte con il Radiomobile di Salerno Ultime notizie su Polizia Notturna Argomenti discussi: Turno notturno della polizia locale, la Cisl Fp: Chiediamo un adeguamento dei compensi per gli agenti; Il Comune risponde ai sindacati: Polizia locale, il turno di notte si farà; Agente salva la vita al detenuto durante il turno di notte; Morte durante il turno notturno: Servono verifiche immediate. Polizia locale Il turno di notte diventa realtàPolizia locale, dal 2026 il turno di notte diventa strutturale. Una misura decisa dalla giunta comunale, sulla spinta dell’assessore con delega alla sicurezza e ai rapporti proprio con la polizia ... ilrestodelcarlino.it Polizia municipale anche di notte. A Scandicci debutto il 19 febbraio con il turno fino alle 24I dettagli operativi saranno definiti con la Prefettura nell’incontro del 19 gennaio. Partenza in via sperimentale per tre giorni settimanali prima di passare a sei. . msn.com : A partire dal 10 febbraio, con l’incremento dei turni e l’introduzione del turno notturno in alcuni reparti dello stabilimento Stellantis di Melfi, si apre una fase importante sul pian - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.