Tumore al seno ad Amalfi 50 mammografie gratuite in piazza

Ad Amalfi, il tumore al seno ha portato a un'iniziativa di prevenzione: 50 mammografie gratuite sono state offerte mercoledì 18 marzo in piazza. La presenza dell’unità mobile sanitaria permette di raggiungere le donne sopra i 35 anni, facilitando l’accesso ai controlli. La giornata ha coinvolto molte persone, interessate a verificare la propria salute senza costi. L’evento si inserisce in un quadro di campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio. La postazione continuerà a essere disponibile fino a sera.

L'iniziativa del Comune dopo il successo di dicembre: unità mobile operativa per le donne over 35. Prenotazioni aperte fino al 3 marzo Cinquanta mammografie gratuite per la prevenzione del tumore al seno. Torna ad Amalfi l'unità mobile sanitaria che mercoledì 18 marzo sosterà in Piazza Municipio per effettuare gli screening alle donne di età superiore ai 35 anni. L'operazione rientra nel "Progetto Screening Senologico", rinnovato dall'amministrazione comunale anche per il 2026 in collaborazione con l'Associazione Culturale PAM Italia. La decisione segue il riscontro positivo della prima giornata di controlli svolta a dicembre, che aveva registrato il tutto esaurito.