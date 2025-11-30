Tumore al seno nelle pazienti ad alto rischio | una giornata di studi al Park Hotel

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno, in Italia, migliaia di donne si trovano ad affrontare una diagnosi che scuote equilibri, progetti, relazioni. Il tumore al seno arriva spesso all’improvviso, pretendendo risposte rapide, percorsi chiari e soprattutto la consapevolezza di non essere sole. Attorno a loro si muove una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tumore seno pazienti altoTumore al seno nelle pazienti ad alto rischio: una giornata di studi al Park Hotel - Ogni giorno, in Italia, migliaia di donne si trovano ad affrontare una diagnosi che scuote equilibri, progetti, relazioni. Si legge su ilpiacenza.it

tumore seno pazienti altoCatania, al ‘Cannizzaro’ primo Linfo-DIEP: tecnica d’avanguardia per le donne operate di tumore al seno - DIEP, tecnica microchirurgica che unisce ricostruzione mammaria autologa e trattamento del linfedema. corrieretneo.it scrive

tumore seno pazienti altoLinfedema dopo intervento per tumore al seno: al Cannizzaro l’innovativo “Linfo-DIEP” - Una procedura microchirurgica ad alta complessità che unisce ricostruzione mammaria autologa e trattamento della patologia. Segnala insanitas.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Pazienti Alto