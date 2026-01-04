Intervento record a Torino asportato tumore ovarico di 6 chili | Era grande come una gravidanza gemellare

A Torino, un'operazione d’emergenza al Sant’Anna ha permesso di rimuovere un tumore ovarico di 6 chili a una donna di 69 anni. L’intervento, eseguito con successo, ha consentito di trattare un tumore di dimensioni paragonabili a una gravidanza gemellare, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo e di una gestione specialistica delle patologie oncologiche ginecologiche.

Asportato tumore ovarico di 6 chili, operazione da record al sant'Anna - Per mesi la gigantesca cisti ovarica, con un diametro di circa 28 centimetri, è rimasta nascosta, senza dare segnali evidenti. rainews.it

Molinette di Torino. Asportato a una giovane donna un tumore ovarico di oltre 70 kg - La prima parte di intervento urgente è consistita nella aspirazione della porzione cistica della ... quotidianosanita.it

