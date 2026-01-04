Intervento record a Torino asportato tumore ovarico di 6 chili | Era grande come una gravidanza gemellare

A Torino, un'operazione d’emergenza al Sant’Anna ha permesso di rimuovere un tumore ovarico di 6 chili a una donna di 69 anni. L’intervento, eseguito con successo, ha consentito di trattare un tumore di dimensioni paragonabili a una gravidanza gemellare, evidenziando l’importanza di un intervento tempestivo e di una gestione specialistica delle patologie oncologiche ginecologiche.

Una paziente di 69 anni è stata operata d’urgenza al Sant’Anna di Torino, dove le è stato asportato tumore ovarico di 6 chili. La neoplasia era grande come una gravidanza gemellare a termine. L'intervento è durato circa 6 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

