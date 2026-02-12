James Van Der Beek è morto per un tumore al colon a 48 anni

L’attore americano James Van Der Beek è morto a 48 anni. Era famoso per il ruolo in Dawson’s Creek e aveva annunciato di essere malato di tumore al colon-retto al terzo stadio lo scorso novembre. La notizia ha colpito fan e colleghi, che lo ricordano come un artista talentuoso e una figura amata nel mondo dello spettacolo.

L'attore statunitense James Van Der Beek, diventato celebre alla fine degli anni Novanta come protagonista della serie televisiva Dawson's Creek, è morto mercoledì all'età di 48 anni dopo una battaglia contro un tumore al colon-retto al terzo stadio, reso pubblico nel novembre 2024. La notizia è stata comunicata dalla famiglia con un messaggio diffuso sui suoi profili social. «Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina», si legge nel comunicato. «Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia». La famiglia ha aggiunto che «c'è molto da condividere sui suoi desideri, sul suo amore per l'umanità e sulla sacralità del tempo.

