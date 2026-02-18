Tulipani dell’Iran Al Pecci i film contro il regime

I Tulipani dell’Iran. Cinema Resistente Iraniano: è la rassegna che inizierà domani al Pecci in collaborazione con le associazioni Donne Libere Iraniane, Movimento Donna Vita Libertà e Mabuse Cineclub. Sette appuntamenti, tutti di giovedì alle 20, dal 19 febbraio al 2 aprile per ripercorrere - almeno in parte - la storia dell’Iran dalla rivoluzione del 1979 fino ad oggi e per dare voce a tutti coloro che in Iran stanno lottando contro la crudele repressione del regime. Le serate saranno aperte con il tè chai al Cargo Bistrot, dalle 20.30 talk con aggiornamenti e ospiti, alle 21 proiezione di sette film che costituiscono la storia recente e militante del cinema iraniano, in lingua persiana con sottotitoli in italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

