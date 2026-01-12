Ali Asgari bloccato in Iran | il regime ferma il regista ma non il suo film

Ali Asgari, regista iraniano, è stato bloccato dalle autorità nel suo Paese, nonostante il suo film continui a circolare. Le proteste in Iran, nate dalla crisi economica e poi evolutesi in movimenti politici, coinvolgono anche la comunità culturale. Questa situazione evidenzia le restrizioni imposte dal regime e l’importanza di mantenere viva la voce artistica, nonostante le difficoltà.

