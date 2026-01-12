Ali Asgari bloccato in Iran | il regime ferma il regista ma non il suo film
Ali Asgari, regista iraniano, è stato bloccato dalle autorità nel suo Paese, nonostante il suo film continui a circolare. Le proteste in Iran, nate dalla crisi economica e poi evolutesi in movimenti politici, coinvolgono anche la comunità culturale. Questa situazione evidenzia le restrizioni imposte dal regime e l’importanza di mantenere viva la voce artistica, nonostante le difficoltà.
Le tensioni nel Paese e le proteste, scoppiate alla fine di dicembre 2025, inizialmente come reazione alla crisi economica, poi divenute politiche, colpiscono anche gli esponenti della cultura. Il governo degli Ayatollah avrebbe bloccato il volo del regista iraniano Ali Asgari, una delle voci più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Regista iraniano Ali Asgari atteso in Italia: è bloccato a Teheran
Leggi anche: Ali Asgari non può arrivare in Italia, volo cancellato per le tensioni in Iran: “Irraggiungibile da diversi giorni”
Ali Asgari non può arrivare in Italia, volo cancellato per le tensioni in Iran: “Irraggiungibile da diversi giorni” - Volo cancellato da Teheran per il regista iraniano Ali Asgari, che oggi era atteso in Italia per la promozione del film Divine Comedy ... fanpage.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.