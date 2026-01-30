30 01 – Linea dura Ue contro il regime dell’Iran – Nel bosco della droga di Milano – Dal Piemonte ai Giochi sotto la bandiera del Marocco

L’Unione Europea ha deciso di mettere i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici. I 27 Paesi hanno raggiunto un accordo unanime, rafforzando così la linea dura contro il regime di Teheran. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra l’Europa e l’Iran, con misure che potrebbero influenzare anche gli scambi diplomatici e commerciali.

Linea dura dell'Ue contro il regime dell'Iran, i 27 trovano l'accordo per inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi. Nuove sanzioni anche al ministro degli Interni e ai responsabili della repressione. Coi volontari nel bosco della droga di Milano: "A Rogoredo paura e disperazione". Dal Piemonte ai Giochi sotto la bandiera del Marocco, il sogno di Pietro Tranchina, l'italiano primo sciatore del paese africano.

