WARDOGS | lo sparatutto tattico su larga scala che punta su guerra totale sandbox e scelte persistenti

Questa mattina, i sviluppatori di Team17 e BULKHEAD hanno annunciato WARDOGS, uno sparatutto tattico che promette di portare il genere su una scala più grande. Il gioco si presenta come un titolo di guerra totale, con ambientazioni sandbox e scelte che restano nel tempo. La sfida è creare un’esperienza immersiva, dove ogni decisione conta e le battaglie si svolgono in un mondo aperto e dinamico.

Team17 e BULKHEAD hanno svelato WARDOGS, un nuovo FPS tattico di guerra totale che ambisce a ridefinire il concetto di sparatutto su larga scala. In arrivo in Early Access su PC tramite Steam nel 2026, il progetto punta su un mix ambizioso di combattimento tattico, sandbox militare, sistemi economici persistenti e mappe enormi, con scontri fino a 100 giocatori. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di guerra moderna dove ogni decisione del giocatore ha un impatto reale e duraturo sul campo di battaglia. Guerra aperta e sandbox militare su scala estrema. WARDOGS è ambientato all’interno di una colossale mappa militare di 256 chilometri quadrati, concepita come uno spazio di conflitto dinamico e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

