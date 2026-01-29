L’Iran ha minacciato Trump dopo aver schierato droni nel Golfo. La tensione tra i due paesi sale ancora, mentre in Iran continuano le proteste di giovani e anziani nelle piazze. La situazione si fa sempre più difficile e rischiosa.

Le tensioni tra Usa e Iran proseguono, dopo le proteste che hanno portato nelle piazze della Repubblica islamica sia i giovani che gli anziani. Adesso Teheran ha minacciato “una risposta schiacciante” nel caso in cui gli americani dovessero intromettersi, anche grazie alla disponibilità di mille nuovi droni. Citato dalla tv di Stato, il generale e capo dell’esercito iraniano Amir Hatami ha evidenziato: “Di fronte alle minacce che dobbiamo affrontare, l’esercito ha come priorità quella di rafforzare le proprie risorse strategiche in vista di una risposta rapida e schiacciante a qualsiasi invasione e attacco”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le mille e un drone contro gli Usa: l’Iran minaccia Trump dopo lo schieramento nel Golfo

Approfondimenti su Iran Golfo

Gli Stati Uniti stanno intensificando la presenza militare nella regione, rafforzando la loro posizione nel Golfo Persico intorno all’Iran.

Donald Trump ha minacciato l’Iran, invitando a cessare le repressioni delle proteste in corso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Ultime notizie su Iran Golfo

Argomenti discussi: Nel mondo di mezzo del jinn: il genio che unisce l’Islam e l’Occidente; Le mille notti uniche dell’eros e del teatro secondo Alberto Cortès (di M. De Santis); Le mille vite di Guaranà: il racconto autobiografico illustrato di un presentatore pescarese; Mille e uno modi per visitare BRAFA Art Fair 2026.

Così il 5 per mille è diventato un 4,3 per milleCon il 5 per mille, ben 18 milioni di italiani danno il loro contributo per dare risposta a tantissime cause sociali. Questa grandissima spinta di partecipazione però si scontra con un limite: il ... vita.it

5 per mille, ma per davveroLa campagna di mobilitazione della società civile per l’eliminazione del tetto. Insieme a 67 organizzazioni fra le più rappresentative del Terzo settore italiano, molte della quali aderenti al nostro ... vita.it

Mille persone scrivono al Governo per chiedere l’esclusione dell’agenzia USA. Che però opera già da anni in Italia - facebook.com facebook

. . Diretto da Rebecca Miller - Usa, 2025 (Serie Apple TV). «Chi siamo Che cosa siamo Siamo intrinsecamente buoni o cattivi Ciò che può diventare Male dentro di te può anche diventare Bene». A parlare è il regista newyorkese Marti x.com