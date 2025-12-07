Israele scontro tra governo e Idf Zamir | Netanyahu ha rafforzato Hamas voleva corromperlo con il denaro ma invece lo ha reso più forte

Il capo di Stato maggiore delle Idf denuncia la condotta del governo Netanyahu nella gestione di Hamas: "Lo ha rafforzato" Eyal Zamir, capo di Stato maggiore delle Idf, ha attaccato nuovamente Benjamin Netanyahu, esponendo la sua condotta nella gestione di Hamas. La frattura si era già aperta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, scontro tra governo e Idf, Zamir: "Netanyahu ha rafforzato Hamas, voleva corromperlo con il denaro ma invece lo ha reso più forte"

