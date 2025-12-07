Il capo di Stato maggiore delle Idf denuncia la condotta del governo Netanyahu nella gestione di Hamas: "Lo ha rafforzato" Eyal Zamir, capo di Stato maggiore delle Idf, ha attaccato nuovamente Benjamin Netanyahu, esponendo la sua condotta nella gestione di Hamas. La frattura si era già aperta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, scontro tra governo e Idf, Zamir: "Netanyahu ha rafforzato Hamas, voleva corromperlo con il denaro ma invece lo ha reso più forte"