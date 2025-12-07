Israele scontro tra governo e Idf Zamir | Netanyahu ha rafforzato Hamas voleva corromperlo con il denaro ma invece lo ha reso più forte
Il capo di Stato maggiore delle Idf denuncia la condotta del governo Netanyahu nella gestione di Hamas: "Lo ha rafforzato" Eyal Zamir, capo di Stato maggiore delle Idf, ha attaccato nuovamente Benjamin Netanyahu, esponendo la sua condotta nella gestione di Hamas. La frattura si era già aperta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gaza, l’intervista di Parolin innesca lo scontro Israele-Vaticano. Trump: “Reale chance di pace”
Carmen Lasorella a La7: “Governo Meloni continua a fornire armi a Israele, su Gaza è silente”. Scontro con Sala (Fi)
Il mondo arabo si compatta. Rischio di scontro con Israele
#TG2000 - #MedioOriente, scontro #Onu- #TelAviv su ritiro dalle alture del #Golan #3dicembre #Gaza #Cisgiordania #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Esteri #TelAviv #Hamas #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X
Andrea Carugati, Ddl antisemitismo, Delrio tira dritto. Scontro aperto nel Pd, Il Manifesto, 6 dicembvre 2025 SENATO Fiano, Fassino e Verini difendono il testo sconfessato dal Nazareno, il promotore non arretra: lo porteremo in aula. Boccia: «Non è la linea del - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, a Khan Younis sei morti nei raid. Idf: identificati resti penultimo ostaggio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, a Khan Younis sei morti nei raid. Si legge su tg24.sky.it
La crepa del 7 ottobre. L'Idf accusa e congeda tre generali, il ministro Katz si ribella - Il ministro della Difesa ordina la revisione del rapporto dell'esercito e blocca le nuove nomine. Segnala huffingtonpost.it
Israele. La resa dei conti dentro l’esercito israeliano: licenziati decine di alti ufficiali - Le Forze di difesa israeliane hanno fatto il passo che la politica continua a rimandare: assumersi la responsabilità del 7 ottobre. Segnala notiziegeopolitiche.net