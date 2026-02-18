Trovato morto l' ex calciatore del Novara Christian Jidayi

L’ex calciatore Christian Jidayi, prossimo ai 39 anni, è stato trovato morto nella notte tra martedì e mercoledì in una pineta di Ravenna. La causa sembra essere un gesto estremo, ma le autorità indagano ancora sulle circostanze. Jidayi aveva giocato con il Novara e altri club di serie B, lasciando un segno nel mondo del calcio. La sua scomparsa ha sconvolto amici e tifosi, che ricordano il suo carattere riservato e la passione per lo sport. La notizia si diffonde rapidamente tra i sostenitori.

Avrebbe dovuto compiere fra poche settimane 39 anni, invece è stato trovato morto nella notte fra martedì e mercoledì in una pineta di Ravenna. Nato ad Avellino nel 1987, Jidayi aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Cesena e a 19 anni era poi approdato nel Bellaria-Igea Marina, dove erano arrivati i primi gol. Inquadrato come terzino, era tornato al Cesena in Serie B, collezionando alcune presenze nel club bianconero prima di essere ceduto al Mantova nel 2008. A seguire ha indossato le maglie di Bassano, Novara, Lecco, Saint-Christophe Vallée d'Aoste. Nel 2013 in ritorno in Romagna con la maglia del Forlì, dove ha militato per due stagioni collezionando 44 presenza e un gol.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Christian Jidayi, ex calciatore del Forlì nel 2013, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa, tra martedì e mercoledì.

