Trovato morto sedicenne scomparso a Novara è giallo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara  che nella notte tra venerdì e sabato non aveva fatto ritorno a casa dopo una  festa a casa di amici.   Il  corpo senza vita  del giovane è stato trovato infatti oggi poco dopo mezzogiorno nelle acque del  Canale Cavou r, nella frazione di  Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo e non distante dal casello di  Novara Ovest  sulla A4. Il corpo ritrovato a diversi chilometri da casa. Secondo le  testimonianze raccolte, intorno all'una di notte di venerdì Dario sarebbe stato  riaccompagnato a casa  dopo la festa. 🔗 Leggi su Agi.it

