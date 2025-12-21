Trovato morto sedicenne scomparso a Novara è giallo
AGI - Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Dario Cipullo, il sedicenne di Novara che nella notte tra venerdì e sabato non aveva fatto ritorno a casa dopo una festa a casa di amici. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato infatti oggi poco dopo mezzogiorno nelle acque del Canale Cavou r, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal capoluogo e non distante dal casello di Novara Ovest sulla A4. Il corpo ritrovato a diversi chilometri da casa. Secondo le testimonianze raccolte, intorno all'una di notte di venerdì Dario sarebbe stato riaccompagnato a casa dopo la festa. 🔗 Leggi su Agi.it
