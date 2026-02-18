Giocò nel Forlì trovato morto l' ex calciatore Christian Jidayi | era in servizio nella Polizia provinciale

Christian Jidayi, ex calciatore del Forlì nel 2013, è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano, vicino alla chiesa, tra martedì e mercoledì. La causa sembra essere un malore improvviso durante il turno di servizio nella Polizia Provinciale di Ravenna, dove lavorava attualmente. Jidayi aveva 36 anni e aveva giocato 44 partite con un gol nel suo periodo nel club romagnolo. La scoperta del suo corpo ha scioccato amici e colleghi, che ricordano la sua passione per il calcio e il servizio pubblico.

Aveva indossato le maglie di diversi club romagnoli. Jidayi è stato ritrovato senza vita nella pineta di Lido Adriano. Sul decesso indagano i Carabinieri Aveva giocato nel Forlì calcio nel 2013, collezionando 44 presenze e un gol. Christian Jidayi, ex calciatore attualmente in forza alla Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato senza vita nella notte fra martedì e mercoledì nella pineta di Lido Adriano, non distante dalla chiesa. Sul decesso indagano i Carabinieri di Ravenna. Dopo la carriera calcistica, che lo aveva visto indossare, fra le altre, le maglie di Cesena, Bellaria e Forlì, era iniziata per lui una nuova fase della vita: era entrato infatti a far parte della Polizia Locale.

