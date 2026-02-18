Trovato mentre discute con un suo amico immaginario all' interno di un supermercato | 30enne trasportato in ospedale

Un uomo di 30 anni senza fissa dimora è stato trovato mentre parlava con un amico immaginario nel supermercato di Falconara Marittima. La scena ha attirato l’attenzione dei clienti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute la polizia locale e un’ambulanza, che hanno trasferito l’uomo in ospedale per accertamenti. Il giovane sembrava in uno stato di confusione e agitazione. La scena si è svolta in pieno giorno, lasciando molti spettatori sorpresi dalla situazione.

L'intervento della Polizia locale e dei soccorritori della Croce Gialla - che hanno provveduto a trasferirlo in codice giallo al presidio di Torrette - in un punto vendita di Falconara nella mattinata odierna FALCONARA MARITTIMA – La segnalazione è arrivata nella mattinata odierna da un supermercato. La polizia locale e il personale sanitario sono intervenuti all'interno dell'attività per identificare e prestare le cure del caso a un 30enne senza fissa dimora, che evidentemente in stato confusionale ha inizio a discutere con un amico immaginario. Gli agenti lo hanno portato al comando e successivamente è stato preso in consegna dai soccorritori della Croce Gialla, che hanno provveduto al suo trasporto in codice giallo all'ospedale di Torrette.