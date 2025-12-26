D a oggi su RaiPlay sono disponibili i primi 5 episodi di Minimarket, serie comico-surreale con protagonista un “ritrovato” Kevin Spacey. Ideata e interpretata da Filippo Laganà, la fiction racconta, fra sogno e realtà, l’amicizia fra un aspirante showman (Laganà) e Kevin Spacey, amico immaginario (o forse no) pronto a dare consigli su come sfondare nel mondo dello spettacolo. Le restanti puntate della serie saranno in streaming dal 9 gennaio. Kevin Spacey premiato a Cannes dopo le assoluzioni: «Felice di poter lavorare ancora» X Leggi anche › Kevin Spacey dopo le accuse di molestie e l’assoluzione: «Non ho una casa, vivo in hotel» Minimarket serie su RaiPlay, primi episodi e trama in streaming 26 dicembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore americano è l'amico immaginario di un commesso con aspirazione da showman

