Massacrata di botte e lasciata nel cortile in un lago di sangue Il suo ex trovato in casa con un amico

Una donna è stata trovata gravemente ferita nel cortile di una casa, riversa in un lago di sangue. Sul luogo, gli agenti hanno individuato anche il suo ex fidanzato, presente insieme a un amico. La vicenda si sta approfondendo per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

