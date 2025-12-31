Massacrata di botte e lasciata nel cortile in un lago di sangue Il suo ex trovato in casa con un amico
Una donna è stata trovata gravemente ferita nel cortile di una casa, riversa in un lago di sangue. Sul luogo, gli agenti hanno individuato anche il suo ex fidanzato, presente insieme a un amico. La vicenda si sta approfondendo per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità di quanto accaduto.
Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato una donna riversa a terra in un lago di sangue mentre il suo ex fidanzato era dentro casa con un amico. L'uomo, un 32enne di cittadinanza nigeriana, è stato fermato perché indiziato del tentato omicidio.La ricostruzioneI fatti risalgono al 23. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Vicenza: donna trovata all'alba in un lago di sangue nel cortile del suo condominio
Leggi anche: Picchia a sangue l'ex fidanzata nel cortile di una villetta: la polizia lo trova con un amico
Nadia, massacrata dall’ex. Udi: "Femminicidio efferato. L’ha lasciata morire nell’agonia" - Bologna, 20 ottobre 2025 – In via del Cossa si è consumato "un femminicidio efferato. ilrestodelcarlino.it
Tg3. . Il femminicidio in provincia di Ancona. E' stato rintracciato poco fa il marito della donna uccisa in casa, massacrata di botte. I carabinieri l'hanno trovato a terra, gravemente ferito ma vivo, in provincia di Macerata. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.