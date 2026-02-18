Napoli Domenico potrà riavere speranza | trovato nuovo cuore compatibile dopo il trapianto fallito

Domenico può tornare a sperare dopo che i medici dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno trovato un cuore compatibile per il suo trapianto, dopo il fallimento del primo intervento. Il bambino di due anni, che era in attesa di un nuovo cuore, ora ha maggiori possibilità di riprendersi. I medici hanno individuato un organo adatto e stanno preparando la fase finale dell’operazione.

Un Nuovo Cuore per Domenico: Rinnovata Speranza per il Bimbo Ricoverato al Monaldi. Napoli – Una svolta inattesa nella difficile vicenda del piccolo Domenico, due anni, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Dopo settimane di angosciante attesa e un primo tentativo di trapianto cardiaco fallito a dicembre, è stato individuato un nuovo cuore compatibile per il bambino. La notizia, comunicata dall'avvocato della famiglia durante la trasmissione televisiva "È sempre Cartabianca", ha riacceso le speranze della madre, Patrizia Mercolino, e dell'intero team medico. L'Attesa e il Primo Tentativo. La situazione del piccolo Domenico è critica sin dal 23 dicembre, quando è stato sottoposto a un primo trapianto cardiaco.