Villabate il pastore tedesco Nadia smaschera il pusher | preso in casa con hashish e funghi allucinogeni
Un 21enne ai domiciliari è stato arrestato a Villabate per detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di droga in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Notando un viavai sospetto i carabinieri si sono appostati vicino all'abitazione di un ventunenne prima di intervenire insieme al pastore tedesco Nadia. Sequestrate diverse dosi e un panetto di "fumo" da 50 grammi - facebook.com Vai su Facebook
Villabate, il pastore tedesco Nadia smaschera il pusher: preso in casa con hashish e funghi allucinogeni - Un 21enne ai domiciliari è stato arrestato a Villabate per detenzione ai fini di spaccio dopo il ritrovamento di droga in casa. Come scrive virgilio.it