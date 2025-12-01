Settimo Torinese droga in casa | 22enne arrestato con hashish cocaina e funghi allucinogeni

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Settimo Torinese per spaccio: in casa aveva una serra e vari tipi di droga. Denunciata la compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Settimo Torinese, droga in casa: 22enne arrestato con hashish, cocaina e funghi allucinogeni - Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Settimo Torinese per spaccio: in casa aveva una serra e vari tipi di droga. Come scrive virgilio.it

