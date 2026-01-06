Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione | individuato il responsabile

Nella mattinata, un capotreno è stato ucciso nel parcheggio della stazione a seguito di un'aggressione con arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno identificato il sospettato, evidenziando l'avanzamento delle indagini e la volontà di fare chiarezza sull’accaduto. La vicenda solleva attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sulle misure di prevenzione e intervento delle autorità.

"Dalle prime risultanze investigative, il soggetto responsabile sarebbe stato individuato, a conferma dell'efficacia e della determinazione dell'azione investigativa posta in essere. Un risultato che rafforza la fiducia nel lavoro della Polizia tutta, il cui obiettivo primario resta quello di assicurare tempestivamente alla giustizia chi si rende responsabile di atti così gravi e intollerabili". Lo scrive il Siulp di Bologna, in relazione all'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto ieri sera in zona stazione. Ci sarebbe dunque un sospettato, attualmente ricercato. L'omicidio del capostazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

