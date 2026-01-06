Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione | individuato il responsabile

Nella mattinata, un capotreno è stato ucciso nel parcheggio della stazione a seguito di un'aggressione con arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno identificato il sospettato, evidenziando l'avanzamento delle indagini e la volontà di fare chiarezza sull’accaduto. La vicenda solleva attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sulle misure di prevenzione e intervento delle autorità.

"Dalle prime risultanze investigative, il soggetto responsabile sarebbe stato individuato, a conferma dell'efficacia e della determinazione dell'azione investigativa posta in essere. Un risultato che rafforza la fiducia nel lavoro della Polizia tutta, il cui obiettivo primario resta quello di assicurare tempestivamente alla giustizia chi si rende responsabile di atti così gravi e intollerabili". Lo scrive il Siulp di Bologna, in relazione all'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto ieri sera in zona stazione. Ci sarebbe dunque un sospettato, attualmente ricercato.

Capotreno di 34 anni ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologn a. rainews.it

Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, fermato un croato - Sarebbe un balordo di origini croate che si aggira nella stazione di Bologna l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. msn.com

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

