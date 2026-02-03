A FarWest le immagini della troupe aggredita negli scontri di Torino

Questa sera, a Torino, una troupe di Rai 3 è stata aggredita mentre filma gli scontri in città. L’incidente ha fatto salire la tensione e costretto a interrompere le riprese. Salvo Sottile torna in onda con il suo programma, ma questa volta il servizio si è svolto in un clima molto più teso del solito.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 3 febbraio, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 3 febbraio 2026. Al centro della puntata, un servizio esclusivo sugli scontri tra Askatasuna e le Forze dell'Ordine a Torino, durante i quali è stata aggredita anche una troupe della trasmissione. Il servizio di Bianca Leonardi documenterà, infatti, come dal corteo si sia passati a una feroce guerriglia urbana, che ha visto le forze di polizia fronteggiare violenti antagonisti, costringendo, tra l'altro, la stessa troupe ad allontanarsi dopo la distruzione di tutta l'attrezzatura di lavoro.

