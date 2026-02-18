Alfonso Sontosuosso è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nel cuore di Borgo Ferrovia. La sua scomparsa ha sconvolto il quartiere, dove era conosciuto come una persona sempre disponibile e attiva nelle iniziative comunitarie. Le vie del quartiere sono piene di amici e vicini che ricordano con affetto il suo sorriso e il suo modo di aiutare gli altri.

Sontosuosso, conosciuto per il suo impegno nella vita sociale del quartiere, è stato descritto come una "luce" che ha illuminato le strade del borgo Il quartiere di Borgo Ferrovia è in lutto. Alfonso Sontosuosso, uno dei suoi figli più amati, è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile tra i residenti e i membri della comunità locale. La sua morte è stata accolta con grande dolore dalla sua famiglia, dagli amici e dall'Associazione per Borgo Ferrovia, che lo ricorda come un amico fedele e un punto di riferimento per tutti. Sontosuosso, conosciuto per il suo impegno nella vita sociale del quartiere, è stato descritto come una "luce" che ha illuminato le strade del borgo e un "sorriso" che ha intrecciato le storie di numerosi concittadini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Faenza in lutto, addio allo storico presidente di quartiere. "Ha guidato il Borgo con saggezza e amore"Faenza piange la scomparsa di Giovanni Assirelli, storico presidente del Quartiere Borgo, deceduto sabato 17 gennaio.

Perugia. Ferro di Cavallo in lutto: è scomparso Massimo Palazzetti, artigiano e punto di riferimento del quartierePerugia piange la scomparsa di Massimo Palazzetti, stimato artigiano e figura di riferimento nel quartiere Ferro di Cavallo, vicino allo stadio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.