Perugia Ferro di Cavallo in lutto | è scomparso Massimo Palazzetti artigiano e punto di riferimento del quartiere

Perugia piange la scomparsa di Massimo Palazzetti, stimato artigiano e figura di riferimento nel quartiere Ferro di Cavallo, vicino allo stadio. La sua perdita ha suscitato dolore e commozione tra la comunità locale, che lo ricorda con affetto e riconoscenza.

Un silenzio carico di dolore ha accompagnato, nella nottata, la scomparsa di Massimo Palazzetti, figura molto conosciuta e stimata nel quartiere Ferro di Cavallo, a Perugia, nella zona dello stadio. La notizia è stata condivisa sui social nel gruppo Agorà Ferro di Cavallo da Gianni Bulletti, che ha voluto ricordarlo con parole semplici e profonde, a nome di un’intera comunità. Massimo Palazzetti era molto più di un vicino di casa: era “il tecnico del quartiere”, un artigiano paziente e disponibile, sempre pronto a dare una mano per riparare lavatrici, cucine, televisori, antenne. Un punto di riferimento quotidiano, capace di unire competenza e umanità, diventando negli anni una presenza familiare per tante famiglie della zona. Laprimapagina.it

