Faenza in lutto addio allo storico presidente di quartiere Ha guidato il Borgo con saggezza e amore

Faenza piange la scomparsa di Giovanni Assirelli, storico presidente del Quartiere Borgo, deceduto sabato 17 gennaio. Figura stimata e rispettata, ha guidato con saggezza e passione la comunità locale, lasciando un'importante eredità. La città si unisce al cordoglio per la perdita di un volto noto e amato, simbolo di impegno e dedizione nel territorio.

Nella giornata di sabato, 17 gennaio, è venuto a mancare Giovanni Assirelli, figura stimata e conosciuta a Faenza per aver ricoperto per diversi anni la carica di presidente del Quartiere Borgo. Assirelli è stato un instancabile animatore del volontariato locale e anima di storiche iniziative. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Calcio in lutto, addio allo storico allenatore: il dolore è enorme Leggi anche: Lutto tremendo nel calcio italiano: addio allo storico allenatore La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. LUTTO - I funerali di Renzo Visani si svolgeranno lunedì alle 9.30 nella chiesa dei Cappuccini di Faenza. Visani lascia la moglie Pia e i due figli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.