attivisti di ultima generazione liberati dopo il blocco stradale al muro torto

Mercoledì 4 febbraio 2026, al Tribunale di Roma, 35 attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti dopo aver bloccato il traffico al Muro Torto. Il giudice ha deciso che il blocco non costituisce reato, considerando l’azione come non violenta. La sentenza cambia le carte in tavola per chi sceglie di scendere in piazza per protestare.

A Roma, il processo contro i membri di Ultima Generazione coinvolti nel blocco del muro torto si conclude con 61 assoluzioni.

Giovedì mattina a Roma, 21 attivisti coinvolti nel blocco nonviolento sull’Appia Nuova sono stati assolti da tutte le accuse di interruzione di pubblico servizio aggravata.

