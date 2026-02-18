Blocco alla Seawatch di Carola Rackete | L' Ong va risarcita con 76 mila euro Meloni | Decisione dei giudici lascia senza parole

La Corte ha stabilito che l’ONG Sea Watch deve ricevere 76 mila euro di risarcimento, perché ha svolto il suo compito di salvataggio in mare. La decisione arriva dopo che le autorità avevano bloccato la nave di Carola Rackete nel 2019, mentre salvava migranti. Meloni commenta che la sentenza lascia senza parole, mentre Salvini definisce la scelta “incredibile”. La sentenza conferma che le operazioni di soccorso devono essere tutelate e che le autorità non possono ostacolare le attività umanitarie. La nave Sea Watch rimane al centro del dibattito pubblico.

Il Tribunale di Palermo, come ha anticipato l’agenzia Adnkronos, ha stabilito che l'Ong SeaWatch sarà risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch 3 nel 2019 dopo il caso Rackete. A renderlo noto è la stessa Ong. «Mentre il governo Meloni annuncia il “blocco navale” e attacca le Ong del soccorso in mare - commenta Sea Watch - il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile». Dura arriva la replica, con attacco alla magistratura (proprio nel giorno in cui il capo dello Stato era andato a presiedere il Csm cercando di abbassare i toni dello scontro tra politica e toghe), della premier: «Oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza parole: hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76mila euro, sempre degli italiani, la ong proprietaria della nave capitanata dalla Rackete, perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l'imbarcazione era stata, giustamente, trattenuta e posta sotto sequestro», ha detto in serata Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il fermo alla Seawatch di Carola Rackete, i giudici di Palermo: "La ong va risarcita con 76 mila euro"Il tribunale di Palermo ha stabilito che la nave Sea-Watch 3, fermata nel giugno 2019 a Lampedusa, ha subito un danno patrimoniale.

L'Italia deve risarcire l'ong Sea Watch con 76 mila euro dopo il fermo della nave di Carola Rackete nel 2019Il Tribunale di Palermo ha deciso che l’Italia deve pagare 76 mila euro all’ong Sea Watch, a causa del fermo della nave di Carola Rackete nel 2019.

