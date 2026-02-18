Trento-Ziraat Bankkart Ankara oggi in tv Champions League volley 2026 | orario programma streaming
Trento e Ziraat Bankkart Ankara si sfidano stasera in tv nella penultima giornata della Pool C di Champions League volley 2026. La partita si gioca mercoledì 18 febbraio alle 20 e sarà trasmessa in diretta streaming. I due team cercano punti importanti per avanzare nella competizione, con Trento che punta a consolidare la sua posizione in casa.
Ultima giornata della Pool C di CEV Champions League e riflettori puntati sulla sfida tra Trento e Ziraat Bankkart Ankara, in programma mercoledì 18 febbraio alle 20.30 alla Max-Schmeling-Halle. Ultimo appuntamento della Pool A di CEV Champions League per la Trentino Itas, che mercoledì sera all’ ilT quotidiano Arena riceve lo Ziraat Bankkart Ankara nella sesta e conclusiva giornata della fase a gironi. I verdetti principali sono già stati emessi: Ankara è matematicamente prima, mentre Trento è già certa del secondo posto. La formula della competizione prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza dovranno affrontare il turno di playoffottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it
