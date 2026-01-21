Benvenuti alla diretta della partita tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento, valida per la terza giornata della Champions League di volley maschile 2025-2026. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa sfida in trasferta in Turchia, inserita nel girone A.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la terza giornata di Champions League di volley maschile 2025-2026, girone A tra Ziraat Bankkart Ankara e Trentino Itas. La terza giornata del girone A di Champions League maschile propone subito una sfida dal peso specifico elevatissimo. Mercoledì 21 gennaio, nella calda Ziraat Bankkart Volleyball Hall, Ziraat Bankkart Ankara e Trentino Itas si affrontano in un confronto che può già incidere in modo concreto sugli equilibri del raggruppamento. Entrambe le squadre hanno iniziato il cammino europeo con grande solidità e condividono un obiettivo chiarissimo: chiudere il girone al primo posto per evitare incroci scomodi nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento, Champions League volley 2026 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia

