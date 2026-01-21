Ziraat Bankkart Ankara-Trento oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 21 gennaio alle 18.00, si disputa la partita tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2026. L'incontro si svolge in Turchia e sarà possibile seguire la diretta su canali televisivi e piattaforme di streaming. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programmazione e modalità di visione.

Oggi mercoledì 21 gennaio (ore 18.00) si gioca Ziraat Bankkara Ankara-Trento, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile. Dopo aver sconfitto Lubiana (3-0) e Tours (3-1), i Campioni d’Italia si rimetteranno in gioco nella massima competizione europea e faranno visita all’arrembante compagine turca, che ha battuto sloveni e i francesi con gli stessi risultati e dunque va assolutamente presa con le pinze. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto di fondamentale importanza nella corsa verso il primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate dei cinque gironi e la miglior terza dovranno disputare un playoff per meritarsi gli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta). 🔗 Leggi su Oasport.it

