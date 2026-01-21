LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 2-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | Abdel Aziz impallina l’Itas nel secondo set 33-31

Segui in diretta la partita di volley tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento valida per la Champions League 2026. La sfida si è conclusa con la vittoria del team turco per 2-0, dopo un secondo set combattuto fino al 33-31, grazie a un’ottima prestazione di Abdel Aziz. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sui punti salienti e l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-11 Muro di Clevenot a uno su Faure 10-11 Vincente Clevenot da zona 4 sulle mani del muro 9-11 Mano out Michieletto da zona 4 9-10 Primo tempo dietro Torwie 9-9 Diagonale stretta di Fornal da zona 4 8-9 Our Abdel Aziz da zona 2 8-8 Errore al servizio Ziraat 7-8 Primo tempo Savas 7-7 Diagonale di Faure da zona 2 7-6 Errore al servizio Trento 6-6 Errore al servizio Ziraat 6-5 Muro Fornal 5-5 Primo tempo Bulbul 4-5 Errore al servizio Ziraat 4-4 Anche un po' di fortuna per Abdel Aziz che si ritrova un pallone vagante bello da schiaffeggiare per la slash 3-4 Errore al servizio Ziraat 3-3 La slash di Abdel Aziz 2-3 Primo tempo Savas 1-3 Aceeeeeeeeeeeeeee Ramoooooooooooooon 1-2 Mano out Ramon in pipe 1-1 Mano out Abdel Aziz da zona 2 0-1 Diagonale di Faure da zona 2 33-31 Out la diagonale di Ramon da zona 4.

