LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 3-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | l’Itas si inchina ad Abdel Aziz e Clevenot

Seguiremo la partita tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento nella Champions League di volley 2026, offrendo aggiornamenti in tempo reale. La squadra turca, imbattuta nelle ultime gare, si è imposta con un risultato di 3-0, dimostrando un’ottima forma. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Trento che cerca di risalire dopo la sconfitta all’andata. Di seguito troverete tutte le novità sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: Squadra di vecchi marpioni e filibustieri, questo Ziraat che ha vinto 28 delle ultime 29 partite disputate dopo la sconfitta al tie break subita proprio a Trento nell’andata della Cev Cup, poi vinta dai turchi. Contro questa squadra bisogna giocare sempre al massimo e oggi Trento non lo ha fatto. Impalpabile a muro, con un opposto, Faure, che quasi mai ha trovato la continuità e l’efficacia giuste, con un Ramon a corrente alternata, la squadra di Mendez va incontro ad una sconfitta bruciante e compromette la corsa al primo posto del girone 25-22 LA PIPE DI CLEVENOT VINCENTE E LO ZIRAAT BATTE CON UN SECCO 3-0 TRENTO 24-22 La slash di Bulbul 23-22 Invasione Trento dopo un lungo challenge. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Abdel Aziz impallina l’Itas nel secondo set, 33-31Segui in diretta la partita di volley tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento valida per la Champions League 2026.

LIVE Ziraat Bankkart Ankara-Trento 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Itas avanti nel secondo set, 8-11Segui in tempo reale la partita di volley tra Ziraat Bankkart Ankara e Trento, valida per la Champions League 2026.

