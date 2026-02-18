Doppia incursione dell' orso | ferisce il cane poi fa la razzia

Un orso ha manifestato il suo ritorno improvviso nella zona di Toss, ferendo un cane e poi rubando del cibo dall’agritur Golden Pause. La presenza insolita dell’animale, probabilmente dovuta a un risveglio anticipato dall’ibernazione, ha scosso gli abitanti del paese. La notte scorsa, il giovane esemplare è entrato nel cortile dell’agritur, lasciando tracce di zampa e segni di una visita inattesa.

Si tratta di un esemplare piuttosto imponente ma, da quanto emerso, giovane, che ha mostrato interesse verso la fattoria didattica dell'agritur Golden Pause. L'animale ha puntato il pollaio e la gabbia dei conigli. Installato un recinto elettrificato, la forestale ha raccolto dei campioni La prima incursione è avvenuta nel fine settimana da poco trascorso, quando il plantigrado si è trovato davanti Maia, il cane della famiglia Fedrizzi, gestori della fattoria didattica; l’incontro è finito con il cane che ha rimediato alcune ferite. L’orso ha fatto il bis anche nella nottata tra il 16 e il 17 febbraio: le incursioni sono finite con razzie nel pollaio e nella gabbia dei conigli, con i versi degli animali che hanno allarmato i proprietari, mentre l’orso dopo il banchetto si è dato alla macchia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

