Ritardi sulla linea Alta Velocità | oltre 100 minuti di ritardo per i treni sulla tratta Roma-Firenze

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritardi per i treni sulla linea dell'Alta Velocità sulla tratta Roma-Firenze a causa di alcuni problemi di rete. Oltre 100 minuti di ritardo per i convogli e blocchi sui binari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

ritardi linea alta velocit224Ritardi sulla linea Alta Velocità: oltre 100 minuti per i treni sulla tratta Roma-Firenze di ritardo - Ritardi per i treni sulla linea dell’Alta Velocità sulla tratta Roma- Lo riporta fanpage.it

ritardi linea alta velocit224Trenitalia, ritardi sull'Alta velocità Roma-Firenze fino a 90 minuti: "Verifiche tecniche alla linea elettrica" - La circolazione è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte» . Riporta msn.com

ritardi linea alta velocit224Ferrovie, ritardi fino a 150minuti per verifiche tecniche sulla Roma-Firenze. Ecco i treni coinvolti - 30, la circolazione ferroviaria è «fortemente rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte». Da lanazione.it

ritardi linea alta velocit224Alta velocità in tilt tra Firenze e Bologna: ritardi fino a 90 minuti - Disagi sulla linea dell’Alta velocità tra Firenze e Bologna, dove nella mattinata si sono registrati ritardi fino a 90 minuti. Segnala gonews.it

Maxi ritardi e disagi sui Frecciarossa per un ennesimo guasto tecnico alla linea Av - Grossi disagi per chi viaggia, domenica 30 novembre, lungo tutta la dorsale italiana. Riporta milanotoday.it

ritardi linea alta velocit224Treni, guasto alla linea alta velocità sulla tratta Bologna-Milano: ritardi superiori a 60 minuti - Le Ferrovie: «Dalle 16,30 circolazione tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

