Cancellazioni e ritardi Caos sulla linea ferroviaria | bloccati alta velocità Intercity e Regionali

Da questa mattina, la circolazione ferroviaria in Puglia sta affrontando significativi disagi a causa di cancellazioni e ritardi su alta velocità, Intercity e Regionali. La situazione sta causando ripercussioni anche su altre tratte del territorio nazionale, compromettendo la regolarità dei collegamenti e la mobilità dei passeggeri. Restano in corso aggiornamenti per comprendere l’evoluzione del problema e le possibili soluzioni.

Gravi disagi alla circolazione ferroviaria si stanno registrando dalla tarda mattinata di oggi in Puglia, con conseguenze che si stanno facendo sentire anche nel resto d'Italia. Il problema riguarda la linea adriatica tra Pescara e Bari, uno degli assi principali per i collegamenti Nord-Sud, dove la caduta di cavi elettrici di alimentazione sui binari ha causato rallentamenti, cancellazioni e interruzioni del servizio. Il guasto si è verificato nel tratto compreso tra Ortanova e Incoronata, nel Foggiano, determinando la sospensione della circolazione ferroviaria. L'impatto sulla circolazione è stato immediato e ha coinvolto treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con ripercussioni che si sono propagate lungo tutta la rete, influenzando collegamenti a lunga percorrenza e causando ritardi anche lontano dalla Puglia.

