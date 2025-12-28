Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità

A Firenze, treni bloccati a causa di un incidente sui binari, con una persona investita. Questa situazione ha causato ritardi superiori a 120 minuti sia per i treni regionali che per le linee ad alta velocità come Frecciarossa e Italo. Le ripercussioni si estendono a tutto il traffico ferroviario della zona, determinando disagi e ritardi significativi per i passeggeri.

Una persona investita sui binari, dopo lo stop ripresa l’Alta velocità a Firenze: ritardi oltre i 60 minuti - I treni hanno ricominciato a circolare verso le 19,25 di oggi dopo lo stop dei treni sull'Alta Velocità a Firenze verso le 18. gazzettadiparma.it

Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete - 30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi ... msn.com

Treni alta velocità completamente bloccati: persona deceduta sui binari facebook

