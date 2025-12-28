Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità
A Firenze, treni bloccati a causa di un incidente sui binari, con una persona investita. Questa situazione ha causato ritardi superiori a 120 minuti sia per i treni regionali che per le linee ad alta velocità come Frecciarossa e Italo. Le ripercussioni si estendono a tutto il traffico ferroviario della zona, determinando disagi e ritardi significativi per i passeggeri.
Frecciarossa e Italo con ritardi di 120 minuti, pesantissime infatti ripercussioni su tutto il traffico ferroviario, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento di una persona sui binari nei pressi di Firenze Rifredi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: ?Persona investita sui binari a Firenze, treni fermi e cancellati da Milano a Salerno: ritardi fino a 90 minuti sull'Alta Velocità
Leggi anche: Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellati
Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni; Persona investita sui binari, treni fermi per ore sulla Bologna-Ancona; Gregge di pecore travolto sui binari e treni sulla Firenze - Pisa cancellati, stop alla circolazione e disagi; Gregge sui binari: 20 pecore morte e treni fermi sulla linea Firenze-Pisa.
Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità - Pesantissime ripercussioni su tutto il traffico ferroviario della dorsale tirrenica, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento ... fanpage.it
Una persona investita sui binari, dopo lo stop ripresa l’Alta velocità a Firenze: ritardi oltre i 60 minuti - I treni hanno ricominciato a circolare verso le 19,25 di oggi dopo lo stop dei treni sull'Alta Velocità a Firenze verso le 18. gazzettadiparma.it
Treno Italo investe una persona, l'Alta Velocità si blocca a Firenze: ritardi fino a 60 minuti su tutta la rete - 30 nel nodo di Firenze per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito ad investimento avvenuto nei pressi ... msn.com
Treni alta velocità completamente bloccati: persona deceduta sui binari facebook
Nella Sicilia del ponte di Salvini i nuovi treni restano fermi. I binari non li reggono (dal Fatto Quotidiano) x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.