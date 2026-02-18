Tre classi di gravità peso corporeo e compatibilità I fattori principali che valuteranno gli esperti per il bimbo con il cuore bruciato

Un bambino con il cuore danneggiato dall’uso di ghiaccio secco ha ora una prima diagnosi grazie a tre fattori principali: le classi di gravità, il peso corporeo e la compatibilità. Gli esperti stanno esaminando attentamente questi elementi per capire meglio la condizione del piccolo. Un dettaglio importante è che il trapianto è stato possibile solo dopo aver valutato attentamente queste variabili.

Il caso del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, "bruciato dall'uso di ghiaccio secco, oggi potrebbe avere un primo punto fermo. I medici – tutti esperti nel campo – dell'Heart team dovranno valutare le condizioni di un paziente di due anni e 4 mesi, tenuto in vita dal 23 dicembre scorso dall'utilizzo dell'Ecmo. I chirurghi – provenienti da Roma, Torino, Padova e Bergamo – daranno il loro parere sulla trapiantibilità. Tre i fattori principali, sulla base dei protocolli sul trapianto di organi dl Centro nazionale trapianti, vengono esaminati per decidere l'assegnazione di un organo da trapiantare e la fattibilità del trapianto.