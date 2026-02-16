Il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile la mamma | Il team di esperti dice che è ancora in lista
Il bambino di due anni, con il cuore gravemente danneggiato, può ancora ricevere un trapianto, secondo quanto afferma la madre. La valutazione dell'Heart Team dell’ospedale Monaldi ha confermato che il piccolo rimane in lista d’attesa, nonostante le complicazioni emerse dopo il primo intervento. La mamma spiega che i medici hanno analizzato attentamente la situazione e hanno deciso di mantenere il bambino nel percorso di trapianto.
Il bimbo con il cuore bruciato resta in lista, ma per il Bambino Gesù "non è più trapiantabile"
Il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli con un cuore danneggiato non potrà ricevere un nuovo cuore, secondo quanto afferma l’ospedale Bambino Gesù.
Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”
