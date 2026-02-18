Travolto dal trattore nel campo che arava muore 66enne

G.V., un uomo di 66 anni, ha perso la vita mercoledì mattina a Bonate Sotto dopo essere stato investito da un trattore mentre arava il suo campo. Il mezzo agricolo ha rovesciato e schiacciato il pensionato, che stava lavorando nel terreno di famiglia. La tragedia si è verificata in un'area rurale poco distante dal centro del paese, dove il trattore si è ribaltato improvvisamente.

Tragedia a Bonate Sotto nella mattina di mercoledì 18 febbraio. Un uomo di 66 anni – G.V. – è morto dopo essere stato travolto e schiacciato da un trattore mentre si trovava al lavoro in un campo di sua proprietà nella periferia del paese dell’Isola. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il 66enne stava arando il terreno di proprietà familiare quando per cause ancora da accertare è stato travolto dal macchinario agricolo. Sul posto i carabinieri di Ponte San Pietro, i tecnici di Ats Bergamo, i vigili del fuoco e la polizia locale di Bonate Sotto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Muore schiacciato dal trattore . Trovato dal figlio nel campo . Addio al ragioniere CastiglioniÈ stato trovato senza vita nel campo, schiacciato dal trattore, il ragioniere Enzo Desiderio Castiglioni.

Leggi anche: Travolto dal trattore: muore 30enne mentre lavorava nei campi

08 OTTOBRE 2025 FRANCAVILLA F NA BR AUTO CONTRO TRATTORE SULLA STATALE 7 GRAVE 53ENNE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.