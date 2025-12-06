Travolto dal trattore | muore 30enne mentre lavorava nei campi
Un giovane di circa 30 anni è stato travolto da un trattore mentre stava lavorando nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. L'incidente è avvenuto nel. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
