Ieri sera, dopo le 21, in via del Monte della Capanna, al Quartaccio, nei pressi del civico 173, le pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia municipale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolti un motoveicolo yamaha tmax e un autocarro fiat ducato. Il motociclista, italiano di cinquant'anni, è deceduto sul colpo a seguito a seguito dell'impatto tra i veicoli. Il conducente dell'autocarro, 42 anni, immigrati dallo Sri Lanka, è stato accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sull'esatta dinamica indagini in corso da parte dei vigili urbani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camionista cingalese investe e uccide motociclista romano al Quartaccio