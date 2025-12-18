Trasporti Napoli una funicolare resterà chiusa per 24 ore | l' annuncio di Anm

Anm comunica la chiusura temporanea della funicolare di Mergellina a Napoli, prevista per venerdì 19 dicembre. La sospensione, di 24 ore, sarà necessaria per effettuare verifiche e prove funzionali, garantendo la sicurezza e l’efficienza del servizio. I cittadini sono invitati a pianificare gli spostamenti di conseguenza, consultando i canali ufficiali per aggiornamenti e alternative di viaggio.

