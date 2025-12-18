Trasporti Napoli una funicolare resterà chiusa per 24 ore | l' annuncio di Anm
Anm comunica la chiusura temporanea della funicolare di Mergellina a Napoli, prevista per venerdì 19 dicembre. La sospensione, di 24 ore, sarà necessaria per effettuare verifiche e prove funzionali, garantendo la sicurezza e l’efficienza del servizio. I cittadini sono invitati a pianificare gli spostamenti di conseguenza, consultando i canali ufficiali per aggiornamenti e alternative di viaggio.
Stop di 24 ore per la funicolare di Mergellina nella giornata di venerdì 19 dicembre.Attraverso i propri canali ufficiali, Anm rende noto, infatti, che la funicolare resterà chiusa per l'intera giornata per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Trasporti, Funicolare di Mergellina chiusa per 24 ore: l'annuncio di Anm
Leggi anche: Trasporti, funicolare di Chiaia chiusa al pubblico per tre giorni: l'annuncio di Anm
Sciopero dei trasporti di 24 ore a Napoli il 28 novembre: stop a metro, funicolari e bus - A causa di un’agitazione sindacale proclamata dall’Usb, venerdì 28 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti che, a Napoli, riguarderà i mezzi di Anm; l’azienda ha comunicato, come ... fanpage.it
Trasporti a Napoli a Natale 2025 e Capodanno 2026: metro e funicolari non stop la notte del 31 | https://shorturl.at/gs86L - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.