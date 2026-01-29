Trasporti Napoli venerdì 30 gennaio una funicolare resterà chiusa per l' intera giornata

Venerdì 30 gennaio, la funicolare di Chiaia a Napoli resterà chiusa tutto il giorno. Anm ha annunciato che si tratta di verifiche e prove di routine, quindi nessuna emergenza. La linea non sarà operativa dalle prime ore del mattino fino a sera, lasciando i pendolari senza la consueta corsa. Gli utenti sono invitati a trovare percorsi alternativi o a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Anm informa che, per verifiche e prove annuali, venerdì 30 gennaio la funicolare di Chiaia resterà chiusa per l'intera giornata.Confermata, invece, per giovedì 29 gennaio, la chiusura anticipata con ultima corsa al pubblico alle ore 21.00.

