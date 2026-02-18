Bimbo Napoli parla l’esperto dell’Heart Team | Ecco perché abbiamo detto no a nuovo trapianto

L’esperto dell’Heart Team di Napoli spiega perché hanno rifiutato un nuovo trapianto a un bambino. La causa è il cuore danneggiato che ha ricevuto il 23 dicembre, dopo quasi due mesi di attaccamento all’Ecmo, la macchina che supporta cuore e polmoni. La valutazione medica ha evidenziato che il bambino non può più sostenere un altro intervento chirurgico. La decisione si basa sulle sue condizioni attuali e sulla capacità di recupero. La situazione resta sotto stretta osservazione dei medici.

(Adnkronos) – "Riteniamo che il bimbo" a cui a Napoli è stato trapiantato un cuore danneggiato il 23 dicembre scorso, dopo quasi 2 mesi attaccato all'Ecmo, la macchina cuore-polmoni, "non sia più in condizioni di poter sopportare un nuovo trapianto di cuore. E abbiamo redatto un comunicato" in cui viene esplicitato questo parere. Il piccolo "è veramente in condizioni gravissime e non riteniamo sia in grado di sostenere un intervento così". "Due mesi di Ecmo sono tantissimi. Di solito dopo 2-3 settimane" questa procedura "non è più in grado di garantire un'assistenza adeguata. Ed è proprio ciò che è successo: abbiamo trovato l'esito di Ecmo", un organismo in "gran sofferenza".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Napoli, l’Heart team del Monaldi ha deciso: “Il bambino non è compatibile con un nuovo trapianto”A Napoli, l’Heart team dell’ospedale Monaldi ha preso una decisione importante: il bambino, dopo aver affrontato diversi interventi, non potrà ricevere un secondo trapianto di cuore.

Il bimbo col cuore “bruciato” è ancora in lista per un trapianto: cosa dice l’ultimo bollettino. Chi sono gli esperti dell’«Heart Team»: l’elencoIl bambino con il cuore gravemente danneggiato, ancora in lista per un trapianto, resta stabile dopo l’intervento di fine dicembre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.