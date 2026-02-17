Il bimbo col cuore bruciato è ancora in lista per un trapianto | cosa dice l’ultimo bollettino Chi sono gli esperti dell’Heart Team | l’elenco

Non è cambiato il quadro clinico del bambino ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato, eseguito lo scorso 23 dicembre. Nel bollettino diffuso oggi alle 15:30, l’ospedale conferma che le condizioni «restano stabili, in un quadro di grave criticità», con il piccolo paziente sotto monitoraggio costante e consulenze specialistiche continue. Il bambino rimane in lista trapianto «fino a nuova valutazione». Maxiconsulto domani al Monaldi. Nella tarda mattinata di domani è previsto al Monaldi un consulto allargato con specialisti provenienti da diverse strutture italiane.🔗 Leggi su Open.online

Il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: “Il team di esperti dice che è ancora in lista”Il bambino di due anni, con il cuore gravemente danneggiato, può ancora ricevere un trapianto, secondo quanto afferma la madre.

Parla la mamma del bimbo col 'cuore bruciato': "trapianto ancora possibile"La mamma del bambino con il cuore bruciato ha annunciato che il trapianto è ancora possibile, dopo aver ricevuto questa conferma oggi.

Bimbo col cuore bruciato a Napoli, Meloni chiama la madre Patrizia: Stiamo facendo il possibilePatrizia Mercolino, madre del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore bruciato, è stata chiamata dalla premier Giorgia Meloni ... virgilio.it

Cuore bruciato, speranze per il bimbo: «Atteso il consulto decisivo, coinvolti medici di tutta Italia». Cosa succede oraPer decidere se il bambino da due mesi in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato possa essere sottoposto o meno all'impianto ... msn.com

Ci sono notizie che non arrivano come una liberazione. Arrivano piano. Come un respiro trattenuto troppo a lungo. Come una piccola crepa nel muro dell’angoscia. L’Heart Team dell’ospedale Monaldi ha confermato che il bambino con il cuore gravement facebook