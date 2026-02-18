Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, annuncia che la madre ha accettato l’ipotesi di un fallimento del trapianto, dopo aver ascoltato i medici. La causa della sua rassegnazione deriva dalle parole degli esperti, che hanno spiegato che le condizioni del figlio sono troppo gravi per un intervento riuscito. La famiglia si trova di fronte a una decisione difficile, mentre i medici continuano a monitorare il paziente. La situazione resta critica e in evoluzione.

“La mamma è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti”. Così Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, parlando con i cronisti fuori dall’ospedale. Dopo il parere negativo degli esperti provenienti da tutta Italia a un nuovo trapianto si spengono le speranze di tenere in vita il piccolo in gravi condizioni da quando lo scorso dicembre gli è stato impiantato un cuore “bruciato” dall’equipe del Monaldi. “Se è finito il momento della speranza inizia quello delle responsabilità, devo studiare le carte, ci sono delle indagini in corso”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianto Napoli, legale: "Mamma rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà"

