Trapianto Napoli legale | Mamma rassegnata all' idea che il figlio non ce la farà
Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, annuncia che la madre ha accettato l’ipotesi di un fallimento del trapianto, dopo aver ascoltato i medici. La causa della sua rassegnazione deriva dalle parole degli esperti, che hanno spiegato che le condizioni del figlio sono troppo gravi per un intervento riuscito. La famiglia si trova di fronte a una decisione difficile, mentre i medici continuano a monitorare il paziente. La situazione resta critica e in evoluzione.
“La mamma è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti”. Così Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, parlando con i cronisti fuori dall’ospedale. Dopo il parere negativo degli esperti provenienti da tutta Italia a un nuovo trapianto si spengono le speranze di tenere in vita il piccolo in gravi condizioni da quando lo scorso dicembre gli è stato impiantato un cuore “bruciato” dall’equipe del Monaldi. “Se è finito il momento della speranza inizia quello delle responsabilità, devo studiare le carte, ci sono delle indagini in corso”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cuore danneggiato, il comitato di esperti dice no a un nuovo trapianto per il bimbo | Mamma "rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà"Il comitato di esperti ha deciso di non autorizzare un nuovo trapianto per il bambino, a causa delle sue gravi condizioni di salute.
Ospedale Monaldi e il no al nuovo trapianto. L’avvocato: “Mamma rassegnata che il figlio non ce la farà”L’Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non eseguire un secondo trapianto di cuore su un bambino di due anni e mezzo, dopo una riunione tra i medici.
Legale bimbo Monaldi: Mamma rassegnata al fatto che il figlio non ce la farà
Argomenti discussi: Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata; Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: Ore disperate; Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Bimbo con cuore bruciato, il legale: Per ospedale Bambino Gesù non è più trapiantabile.
Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnataLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata ... tg24.sky.it
Trapianto di cuore al bimbo, il comitato di esperti: «No a una nuova operazione, le sue condizioni non sono compatibili»Trapianto fallito a Napoli, è arrivato un cuore nuovo compatibile per il bambino in attesa. Gli aggiornamenti in diretta: oggi attesa la decisione del Monaldi su una nuova operazione. ilgazzettino.it
ANSA.it. . Si spegne la speranza per il bimbo a Napoli. No al nuovo trapianto, il cuore disponibile andrà a un altro bimbo in lista urgente di attesa #ANSA facebook
Le condizioni del bimbo di Napoli sono incompatibili con il trapianto x.com